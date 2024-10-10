Bebekle Kask Çalan Hırsız Kamerada - Son Dakika
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Bebekle Kask Çalan Hırsız Kamerada

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Fatih'te kucağındaki bebekle dükkana giren kadın, kask çaldı. Olay güvenlik kamerasında kaydedildi.

10.10.2024 14:14
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Fatih'te kadın hırsız kucağındaki bebekle iş yerine girdi, kask çaldı: O anlar kamerada

Biri esnafı oyaladı, kadın hırsız ise kucağındaki bebeğe rağmen iş yerindeki kaskı böyle çaldı

İSTANBUL - Fatih'te bir adam, motosiklet aksesuarları satan dükkanın önündeki esnafı oyalarken, suç ortağı kadın hırsız ise kucağındaki bebeğe rağmen işyerine girerek kask çaldı. Kadının kask çaldığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Olay sonrası arkadaşına kask hediye eden dükkan sahibi, çocuklu hırsızlara tepki gösterdi.

Olay 8 Ekim Salı günü öğle saatlerinde Fatih Derviş Ali Mahallesi'ndeki motosiklet aksesuarları satan bir dükkanda meydana geldi. İddiaya göre, motosikletle gelen şüphelilerden biri motosiklet aksesuarı alma bahanesiyle iş yeri sahiplerini oyalamaya başladı. Daha sonra gelen kadın şüpheli ise kucağındaki bebekle işyerine girerek işyeri sahibinin arkadaşına ait olan kaskı çaldı. Daha sonra durumun farkına varan iş yeri sahibi, arkadaşının kaskını bulamayınca güvenlik kamera görüntüleri inceleyince kaskın çalındığını tespit etti. Arkadaşına mahcuba olan esnaf, bir kask hediye etti. Hırsızlık anı ise kameraya yansıdı. Görüntülerde adamın dükkanın önündekileri oyaladığı sırada kadının kucağındaki bebeğiyle içeri girerek kaskı çaldığı görülüyor.

"Yazıklar olsun"

Olay anını anlatan iş yeri sahiplerinden Feras Ateş, "Biz burada arkadaşlarla beraber 4 kişiydik. Adam buraya geldi bizi oyaladı, sonra kadın buraya yanaşmaya başladı. Adam küçük mü büyük mü çanta takmam lazım diye sordu. Biz orada konuşurken kadın içeri girip kaskı çalıyor, yanında da bir tane çocuğun olduğu görülüyor. Nasıl çaldığını anlamadım? Olay anı güvenlik kamerasına yansıyor. O esnada bizi konuşmaya tutan adam geleceğini söylüyor. Yazıklar olsun kaskı çalıp gitmiş. Yarım saat sonra arkadaşım gidecekti. Çay içtik, kaskı bulamadık. Kamera kayıtlarını bir açtım ki kadının kaskı çaldığı görülüyor. Kask benim yakın arkadaşıma aitti. Ama adama anlatma durumun yok. Kendisi de motoru yeni almış. Bunu yapana yazıklar olsun. Bizim arkadaşa da bir tane kaskı hediye ettik. Yapabileceğimiz başka bir şey yok" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Bebekle Kask Çalan Hırsız Kamerada - Son Dakika

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