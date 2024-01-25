 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Belen'de otomobil yangını itfaiye tarafından söndürüldü - Son Dakika
Üye Girişi

Belen'de otomobil yangını itfaiye tarafından söndürüldü

Hatay'ın Belen ilçesinde seyir halindeki bir otomobilin motor kısmında çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Sürücü, alevleri fark ederek durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olay yerine gelen ekipler, kısa sürede yangına müdahale ederek söndürdü. Yangın sonucunda otomobilde maddi hasar meydana geldi.

Belen\'de otomobil yangını itfaiye tarafından söndürüldü
25.01.2024 - 09:26,  Güncelleme: 09:28
Abone Ol

Hatay'ın Belen ilçesinde bir otomobilin motor kısmında meydana gelen yangını itfaiye ekipleri söndürdü.

Belen ilçesi Kıcı Mahallesi mevkiinde seyir halindeki bir otomobilin motor kısmında yangın meydana geldi. Otomobilin ön kaputundan çıkan alevleri gören sürücü durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen ekipler, yangına müdahale ederek söndürdü. Çıkan yangından dolayı otomobilde maddi hasar meydana geldi. - HATAY

Kaynak: İHA
YORUMLAR

İtfaiye, Hatay, Belen, İtfaiye, 3.Sayfa, Otomobil, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Belen'de otomobil yangını itfaiye tarafından söndürüldü - Son Dakika


12:32
Murat Kurum vaatlerini açıkladığı toplantıda sahneye Cem Karaca şarkısıyla çıktı Murat Kurum vaatlerini açıkladığı toplantıda sahneye Cem Karaca şarkısıyla çıktı
12:10
Galatasaray, Rangers'ın sol beki Rıdvan Yılmaz'a imzayı attırıyor Galatasaray, Rangers'ın sol beki Rıdvan Yılmaz'a imzayı attırıyor
11:59
Metroda bıçaklama olayında zanlıya 8 yıl 3 ay hapis cezası Metroda bıçaklama olayında zanlıya 8 yıl 3 ay hapis cezası
11:52
Antalya'da ormanlık alanda genç birinin cansız bedeni bulundu Antalya'da ormanlık alanda genç birinin cansız bedeni bulundu
11:45
İbrahim Tatlıses, yeni doğan torunu için dua istedi: Kalbinde sorun var İbrahim Tatlıses, yeni doğan torunu için dua istedi: Kalbinde sorun var
11:42
Bursa Büyükşehir Belediyesi İkinci Zaman Sergisi'ni açtı Bursa Büyükşehir Belediyesi İkinci Zaman Sergisi'ni açtı
11:36
Murat Kurum, seçim vaatlerini açıklıyor Murat Kurum, seçim vaatlerini açıklıyor
11:34
Mardin'de Hastanede Doğum Yaptıktan Sonra Eşini Öldüren Şahsın İfadesi Ortaya Çıktı Mardin'de Hastanede Doğum Yaptıktan Sonra Eşini Öldüren Şahsın İfadesi Ortaya Çıktı

Son Dakika
12:32 Murat Kurum vaatlerini açıkladığı toplantıda sahneye Cem Karaca şarkısıyla çıktı
12:10 Galatasaray, Rangers'ın sol beki Rıdvan Yılmaz'a imzayı attırıyor
11:42 Bursa Büyükşehir Belediyesi İkinci Zaman Sergisi'ni açtı
11:59 Metroda bıçaklama olayında zanlıya 8 yıl 3 ay hapis cezası
11:52 Antalya'da ormanlık alanda genç birinin cansız bedeni bulundu
11:45 İbrahim Tatlıses, yeni doğan torunu için dua istedi: Kalbinde sorun var
11:36 Murat Kurum, seçim vaatlerini açıklıyor
11:34 Mardin'de Hastanede Doğum Yaptıktan Sonra Eşini Öldüren Şahsın İfadesi Ortaya Çıktı
11:22 Bayern Münih maçında dünya futboluna damga vuran skandal! Trabzonspor'un eski hocası, Sane'ye yumruk attı
11:24 Narkogüç-46 Operasyonunda 201 Zehir Taciri Yakalandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.01.2024 12:53:48. #1.12#
SON DAKİKA: Belen'de otomobil yangını itfaiye tarafından söndürüldü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement