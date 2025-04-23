Berberde deprem paniği kamerada: Tıraşı bırakıp kaçtılar
Bir kişi ise hiçbir olmamış gibi oturmaya devam etti
Tekirdağ'da berberde deprem anı güvenlik kamerasına yansıdı
TEKİRDAĞ - Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde meydana gelen deprem anı bir berber dükkanında saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.
Deprem anında tıraş olan vatandaşlar ve berberler büyük panik yaşadı. Kameralara yansıyan görüntülerde, beraberler ve müşteriler, tıraşı yarıda bırakıp hızla dükkandan çıktığı görülürken, bir vatandaş ise istifini hiç bozmadan koltukta oturmaya devam etti. O anlar saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.
Son Dakika › 3.Sayfa › Berberde Deprem Panik Anı - Son Dakika
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