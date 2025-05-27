Berberde Kardeş Cinayeti - Son Dakika
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Berberde Kardeş Cinayeti

Berberde Kardeş Cinayeti
27.05.2025 23:08
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Samsun'da, cezaevi müdürü cinayetinde adı geçen Barış Kol, ağabeyi tarafından vurularak öldürüldü.

Samsun'da 1998 yılında cezaevi müdürü cinayetinde adı geçen ve cezasını tamamlayan şahıs, berberde ağabeyinin silahlı saldırısına uğrayarak hayatını kaybetti. Cinayet anı ise güvenlik kamerasına yakalandı.

Olay, İlkadım ilçesi Zafer Mahallesi Divitçioğlu Caddesi üzerindeki bir berber dükkanında saat 16.15 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 1998 yılında Samsun Kapalı Cezaevi Müdürü Zeki Bayrak'ın öldürülmesi olayında Ali Kemal Kol ile birlikte hapis cezası alan ve hapis cezasını tamamlayan Barış Kol (43), berberde tıraş olurken silahlı saldırısına uğradı. Kafasından vurulan Barış Kol, ambulansla Gazi Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak yoğun bakım servisinde tedavi altına alındı fakat yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Olay anı güvenlik kamerasında

Cinayeti Barış Kol'un ağabeyi Ahmet Kol'un (46) işlediği belirlendi. Ahmet Kol'un kardeşi Barış Kol'u vurma anı ise kameraya yansıdı. Görüntülerde Ahmet Kol'un tıraş olan kardeşine arkadan yaklaştığı ve sonrasına tabanca ile kafasına sıkarak kaçtığı görüldü.

Öte yandan firarda olan şahsı yakalamak için polisin çalışması devam ettiği belirtildi. - SAMSUN

Kaynak: İHA

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