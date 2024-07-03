Beryl Kasırgası Karayip Ülkelerinde 3 Kişinin Ölümüne Neden Oldu

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Karayip ülkelerini vuran Beryl Kasırgası nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 3'e yükseldi.

Karayip ülkeleri Saint Vincent ve Grenadinler, Grenada ve St Lucia'da hayatı durma noktasına getiren Beryl Kasırgası'nda can kaybı artıyor. Kasırga nedeniyle St Vincent ve Grenadinler'de 1, Grenada'da 2 kişinin hayatını kaybetmesiyle can kaybı 3'e yükseldi. Karayipleri vuran ve geride büyük hasar bırakan Beryl Kasırgası'nın bugün Jamaika'yı, bu gece ve yarın ise Cayman Adaları'nı şiddetli rüzgarlar ve fırtına ile etkilemesi bekleniyor.

St Vincent ve Grenadinler Başbakanı Ralph Gonsalves yaptığı açıklamada, kasırganın ülkeyi sert bir şekilde vurduğunu ifade ederek, "Kasırga ardında büyük bir yıkım bıraktı" dedi. Gonsalves, Grenadinler takımadalarında evlerin yüzde 90'ının "ciddi şekilde hasar gördüğünü ya da yıkıldığını" sözlerine ekledi.

St Vincent ve Grenadinler Başbakanı Ralph Gonsalves, kasırga sonucu bir kişinin öldüğünü açıklamıştı.

"Durum son derece kötü"

Grenada Başbakanı Dickon Mitchell ise, Carriacou ve Petite Martinique adalarında doğal afetin çok şiddetli etkilerinin görüldüğünü söyleyerek, "Durum son derece kötü. Enerji yok. Evlerin ve binaların neredeyse tamımı yerle bir oldu" ifadelerini kullandı.

Mitchell, şu ana kadar 2 can kaybı yaşandığını duyurdu.

Haiti'de alarm

Haiti'nin başkenti Port-au- Prince'de dün öğle saatlerinde etkili olan şiddetli rüzgarlar bölgeyi olumsuz etkilerken ülkenin güneybatısında şiddetli yağışlar görüldü. Haiti Başbakanı Garry Conille, halkı uyararak gerekli önlemleri almaları çağrısında bulundu.

Meksika'da önlemler alındı

Meksika Savunma Bakanlığı ise konuya ilişkin açıklamasında kasırga öncesinde gerekli tüm önlemlerin alındığını ve acil durum protokollerinin hayata geçirildiğini bildirdi. Açıklamada, 120 sığınağın açıldığı 4 bin 900 birliğin göreve çağrıldığı aktarıldı. - KİNGSTON