Beryl Kasırgası Karayip Ülkelerinde 6 Kişinin Ölümüne Neden Oldu - Son Dakika
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Beryl Kasırgası Karayip Ülkelerinde 6 Kişinin Ölümüne Neden Oldu

Karayip ülkelerini etkisi altına alan Beryl Kasırgası sonucunda hayatını kaybedenlerin sayısı 6'ya yükseldi. Grenada, Carriacou, St Vincent ve Grenadinler ile Venezuela'da ölümler meydana gelirken, ayrıca Venezuela'da 5 kişi de kayıp durumda. Kasırga nedeniyle Union Island'daki evlerin büyük bir kısmı ağır hasar gördü veya yıkıldı. Beryl Kasırgası şu anda Jamaika'ya doğru ilerliyor ve önlemler alınmaya devam ediyor.

03.07.2024 19:28
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Karayip ülkelerini vuran Beryl Kasırgası nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 6'ya yükseldi.

Karayip ülkelerini vuran Beryl Kasırgası'nda can kaybı arttı. Yetkililer, Grenada ve Carriacou'da 3 kişinin, St Vincent ve Grenadinler'de, 1 kişinin ve Venezuela'da 2 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Yetkililer, ayrıca Venezuela'da 5 kişinin kayıp olduğunu bildirdi. Kasırga nedeniyle St Vincent ve Grenadinler'de yer alan Union Island'daki evlerin yüzde 90'ı ağır hasar gördü veya yıkıldı.

Beryl, Jamaika'ya doğru ilerliyor

Beryl Kasırgası, kategori 4 seviyesinde Jamaika'ya doğru ilerlerken, önlem olarak balıkçılar teknelerini karaya çekti ve yol kenarlarındaki reklam panoları söküldü. Halk, su ve diğer temel ihtiyaç malzemelerini stoklarken, dükkanların ve evlerin camlarını tahtalarla kapattı.

ABD Ulusal Kasırga Merkezi, Beryl'in bugün Jamaika'nın yakınından ya da üzerinden, yarın Cayman Adaları yakınından ve cuma günü Meksika'nın Yucatan Yarımadası'ndan geçeceğini ifade etti. - KİNGSTON

Kaynak: İHA

Venezuela, Jamaika, 3.Sayfa, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Beryl Kasırgası Karayip Ülkelerinde 6 Kişinin Ölümüne Neden Oldu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Beryl Kasırgası Karayip Ülkelerinde 6 Kişinin Ölümüne Neden Oldu - Son Dakika
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