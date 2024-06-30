Besni\'de devrilen traktörün sürücüsü yaralandı

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Adıyaman'ın Besni ilçesinde devrilen traktörün sürücüsü yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Besni ilçesine bağlı Suvarlı Beldesinde Mehmet P. idaresindeki 02 ABG 577 plakalı traktör, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak devrildi. Meydana gelen kazada traktör altında kalan sürücü ağır yaralandı. Yaralı olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Besni ilçe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN