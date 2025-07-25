Besni\'de Yangın Paniği

Adıyaman'ın Besni ilçesine bağlı Kurugöl Köyü'nde 2 katlı bir evde sabaha karşı çıkan yangın paniğe neden oldu.

Edinilen bilgilere göre, Abdurrahman Yıldırım'a ait katlı evde henüz bilinmeyen nedenlerle yangın çıktı. Evin alt katında bulunan fırına ait odunların bulunduğu alana sıçradı.

Odunların alev almasıyla birlikte yangın kısa sürede büyüyerek, fırının hemen üzerindeki eve ulaştı. Alevlerin hızla yayılması üzerine, olay itfaiyeye bildirildi.

İtfaiye ekipleri, yangın ihbarının ardından hızlıca olay yerine sevk edildi. Ekiplerin zamanında müdahalesi ve hummalı çalışmaları sayesinde, yangının fırının yanındaki lokantaya, diğer dairelere ve çevre yapılara sıçraması engellendi.

Yangında can kaybı yaşanmazken, fırın çevresindeki odunlar tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. Olayla ilgili soğutma çalışmaları devam ederken, yangının çıkış nedeni ile ilgili soruşturma başlatıldı. - ADIYAMAN