Beton Mikseri Seyir Halinde Alev Aldı

Erzurum'un Aziziye ilçesinde bir beton mikserinin ön tarafı seyir halinde iken alev aldı ve bir anda araç ateş topuna döndü.

Aziziye ilçesi Dallıkavak Mahallesi'nde seyir halindeki bir beton mikseri, henüz bilinmeyen bir nedenle aniden alev aldı. Araç şoförü panik halde aracı terk etti ve yardım istedi. Bu arada tesadüfen yoldan geçen Erzurum Su ve Kanalizasyon İdaresi (ESKİ) ekipleri hemen yangına müdahale etti. ESKİ personelinin özverili çalışması sayesinde yangın büyümeden kontrol altına alındı.

Can kaybı ya da yaralanmanın yaşanmadığı olayda araçta maddi hasar meydana geldi. - ERZURUM