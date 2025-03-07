Beyin Kanaması Geçiren Polis Memuru Hayatını Kaybetti

Evinde geçirdiği beyin kanaması sonucu kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden polis memuru Hacı Nuri Erdağ için İl Emniyet Müdürlüğünde tören düzenlendi.

Tokat İl Emniyet Müdürlüğü Gaziosmanpaşa Polis Merkezi Amirliği'nde görevli Polis Memuru Hacı Nuri Erdağ, 26 Şubat 2025 tarihinde evinde beyin kanaması geçirerek Tokat Devlet Hastanesi yoğun bakım ünitesine kaldırıldı. Erdağ, yapılan tüm müdahalelere rağmen 10 günlük yaşam mücadelesini kaybetti. Merhum polis memuru Hacı Nuri Erdağ için Tokat İl Emniyet Müdürlüğü Uzunburun yerleşkesinde tören düzenlendi. Törene emniyet teşkilatı mensupları, ailesi, yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Erdağ'ın naşının Amasya ili Taşova ilçesi Ballıdere köyüne defnedileceği belirtildi. - TOKAT