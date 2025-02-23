Beykoz'da Çatı Yangını Korkuttu

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Beykoz'da korkutan çatı yangını

İSTANBUL - İstanbul Beykoz'da müstakil bir evin çatısında çıkan yangın itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla büyümeden söndürüldü.

Yangın, Beykoz Çiğdem Mahallesi Karababa Sokak üzerinde bulunan müstakil bir evde meydana geldi. Çatı katından dumanların yükseldiğini görenler durumu itfaiye ve polis ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını büyümeden söndürdü. Yangının çatı katında bulunan elektrik kablolarından çıkmış olabileceği düşünülürken olayla ilgili inceleme başlatıldı.