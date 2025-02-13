Beykoz'da İstinat Duvarı Çöktü - Son Dakika
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Beykoz'da İstinat Duvarı Çöktü

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Beykoz'da iki katlı binanın önündeki istinat duvarı bilinmeyen bir nedenle çöktü. Olayda can kaybı veya yaralanma yaşanmazken, bina tedbir amaçlı tahliye edildi. Çökme anı güvenlik kamerasına yansıdı.

13.02.2025 07:24  Güncelleme: 07:28
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Beykoz'da istinat duvarının çökme anı kamerada

İSTANBUL - Beykoz'da iki katlı binanın önünde bulunan istinat duvarı çöktü. Olayda can kaybı ve yaralanma olmadığı öğrenilirken bina tedbir amaçlı tahliye edildi. Duvarın çökme anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, Gümüşsuyu Mahallesi Battalgazi Sokak üzerinde meydana geldi. Sokak üzerinde bulunan istinat duvarı bilinmeyen bir nedenle sokağa doğru devrildi. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olayda can kaybı ve yaralanma yaşanmazken binada bulunan iki dairenin Beykoz Belediyesi ekipleri tarafından mühürlendiği öğrenildi.

Olayın yaşandığı sokak güvenlik amacıyla bariyerlerle kapatıldı. Olayla ilgili çalışma başlatıldı.

Kaynak: İHA

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