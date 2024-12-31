Beykoz'da emniyet şeridine giren sürücü öfkelendiği araca art arda böyle çarptı
İSTANBUL - Beykoz'da emniyet şeridini ihlal eden sürücü kendisine yol vermeyen araca 3 defa çarptı. Olay anı kameraya yansıdı.
Olay, Beykoz Kavacık Kavşağında geçtiğimiz gün meydana geldi. İddiaya göre, şeridinde seyir halinde olan otomobile, emniyet şeridinden ilerleyen 34 RS 1854 plakalı araç çarptı. Sürücünün durmaması üzerine emniyet şeridi ihlali yapan otomobil üst üste kasıtlı şekilde çarparak araca maddi hasar verdi. O anlar araç içi kamerasına yansıdı.
Son Dakika › 3.Sayfa › Beykoz'da Öfkeli Sürücü Çarpma Anlarını Kaydetti - Son Dakika
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