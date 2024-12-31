Beykoz'da Öfkeli Sürücü Çarpma Anlarını Kaydetti

3.Sayfa

MasterChef\'te son finalist belli oldu! Yılın flaş isminden veda

Gassallar ne kadar kazanıyor? İşte merak edilen sorunun yanıtı

Valilik yılbaşı tedbirlerini duyurdu! Çok sayıda yol trafiğe kapanıyor

Türk vatandaşı Tuğgeneral oldu, yeni ordu ilk hedefini duyurdu

Telefon sahipleri dikkat! Yarından itibaren dev zam geliyor

Herkes kar bekliyordu! Meteoroloji son tahminlerini açıkladı

Beykoz'da emniyet şeridine giren sürücü öfkelendiği araca art arda böyle çarptı

İSTANBUL - Beykoz'da emniyet şeridini ihlal eden sürücü kendisine yol vermeyen araca 3 defa çarptı. Olay anı kameraya yansıdı.

Olay, Beykoz Kavacık Kavşağında geçtiğimiz gün meydana geldi. İddiaya göre, şeridinde seyir halinde olan otomobile, emniyet şeridinden ilerleyen 34 RS 1854 plakalı araç çarptı. Sürücünün durmaması üzerine emniyet şeridi ihlali yapan otomobil üst üste kasıtlı şekilde çarparak araca maddi hasar verdi. O anlar araç içi kamerasına yansıdı.