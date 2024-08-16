Beykoz'da Ormanlık Alanda Yangın Çıktı - Son Dakika
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Beykoz'da Ormanlık Alanda Yangın Çıktı

Beykoz\'da Ormanlık Alanda Yangın Çıktı

İstanbul'un Beykoz ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

16.08.2024 18:45
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Beykoz'da ormanlık alanda yangın çıktı. Yangın, ekiplerin karadan ve havadan müdahalesiyle kontrol altına alındı.

İstanbul'un Beykoz ilçesi, Gümüşsu Mahallesi'nde saat 17.30 sıralarında ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın rüzgarın etkisiyle yayılırken, vatandaşlar tarafından itfaiye ekiplerine haber verildi. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ekibi ile yangın söndürme helikopteri gönderildi. Yangın, ekiplerin karardan ve havadan müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü. Çıkan yaralanan olmazken, polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Beykoz'da Ormanlık Alanda Yangın Çıktı - Son Dakika

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