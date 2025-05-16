Beylikdüzü'nde Cinayet Davası Devam Ediyor

Beylikdüzü'nde market çalışanının bir müşteri tarafından bıçaklanarak öldürülmesiyle ilgili davanın görülmesine devam edildi. Mahkeme mazeret sunan sanık avukatlarına mazeretlerini kanıtlayacak doktor raporu sunmaları için süre verilmesine, duruşmalara katılmamaları halinde ise, görevi kötüye kullanmak suçundan haklarında suç duyurusu yapılabileceği konusunda ihtar çıkarılmasına karar verdi.

Beylikdüzü'nde 2023 yılında meydana gelen olayda alkollü olarak bir markete giren müşteri Yusuf Ceyhun Türkgenç (47) markette çalışan Aydın Karay'ı bıçaklayarak öldürmüştü.

Bakırköy 24. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada tutuklu sanık Yusuf Ceyhun Türkgenç, SEGBİS sistemi ile hazır edildi. Duruşmaya müşteki avukatları katılırken sanık avukatı ise katılmadı. Öte yandan cinayete kurban giden Ata Emre Akman'ın annesi Zuhal Akman ve Sedef Güler'in annesi Gülüzar Sezer de adliyeye geldi.

Müşteki avukatları, duruşma salonunda sanık avukatlarının adliyeye geldiğini, duruşma salonu önünde beklediğini ancak duruşmaya katılmadığını söyleyerek tepki gösterdi. Ardından mahkeme başkanı, "Sanık avukatı olmadığı için karar celsesi olmayacak bu celse" ifadelerini kullandı.

Müşteki avukatları ise, "Sanık avukatı rahatsızım diyor ama bir rapor yok. Mazeretinin reddine karar verilmesini ve gıyaplarında karar verilmesini talep ediyoruz. Bu yargılamayı oyalamak, ahlaki olmayan bir davranış. Görevi kötüye kullanmadan da suç duyurusunda bulunulmasını talep ediyoruz. Duruşmanın kısa bir güne ertelenerek sanık avukatına ihtar yapılmasını istiyoruz. Sanık avukatı rahatsızlığı ile ilgili bir rapor sunamazsa haklarında suç duyurusunda bulunulmasını da talep ediyoruz. Bu yapılan mahkemeye saygısızlıktır" ifadelerini kullandı.

Söz verilen tutuklu sanık Yusuf Ceyhun Türkgenç, "Ben avukatlarımla savunma yapacağım. Mahkemenin ertelenmesini talep ediyorum" şeklinde konuştu.

Mahkeme, ara kararında sanık avukatları olmadan duruşmaya devam edilmesi taleplerinin reddine hükmetti. Mahkeme mazeret sunan sanık avukatlarına mazeretlerini kanıtlayacak doktor raporu sunmaları için gelecek celseye kadar süre verilmesine, duruşmalara katılmamaları halinde görevi kötüye kullanmak suçundan haklarında suç duyurusu yapılabileceği konusunda ihtar çıkarılmasına, mazereti olmadan duruşmaya katılmayan, cep telefonu aramalarına cevap vermeyen sanık avukatı hakkında bağlı olduğu baro başkanlığı ve Barolar Birliği'ne idari işlem yapılması için bildirim yollanmasına da karar verdi.

Sanığın tutukluluk halinin devamına karar veren mahkeme karar açıklanmak üzere duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.

Duruşmanın bitmesinin ardından adliye önünde konuşan maktulün annesi Fatma Karay, "Bilinçli ve planlı yaptılar. Süreci uzatmaya çalışıyorlar. Demek ki bir planları var. İstedikleri kadar uzatsınlar. Yılmayacağız. Ben her gün duruşma olsa her gün gelirim. Onlar el birliğiyle bir katili akmaya çalışıyorlar. Burada evlatlarını kaybetmiş anneler var. Biz dua ediyoruz çocuğumuz bir saniye rüyamıza gelsin diye. Yüksekova'dan altıncı defa buraya geliyorum" dedi.

Müşteki avukatı Türkan Kara ise, "Siz, yaklaşık 1.5 saat beklediğimiz duruşma salonu sırasında son derece iyiyken ve duruşmayı beklerken son 5 dakika içerisinde ortadan kayboluyorsunuz ve bir mazeret dilekçesi gönderiyorsunuz. Bu mazeret dilekçesini yazabilecek gücünüz var. Demek ki hastalanmadınız ortada bir doktor raporu yok. Avukat arkadaşlarımızı esefle kınıyorum, meslektaşım olarak görmüyorum davayı sabote ettiler, resmen duruşmadan kaçtılar ama bilsinler ki karardan kaçamayacaklar. Allah'ın izniyle biz Aydın Karay için en ağır cezayı avukatları olarak almayı başaracağız ve onlar da yaptıkları bu ayıpla meslek hayatlarına devam edecekler" ifadelerini kullandı.

İddianameden

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, 1 Eylül 2023 tarihinde Beylikdüzü'nde meydana gelen olay anlatıldı. İddianamede Yusuf Ceyhun Türkgenç'in alkollü bir şekilde bir markete girdiği ve market çalışanları ile kasa düzeni, ambalaj konusunda tartıştığı belirtildi. Market çalışanlarından A.B.'nin sanık Türkgenç'e kafa attığı da iddianamede ifade edildi. Sanık Yusuf Ceyhun Türkgenç'in sinirlenerek aracına gittiği, bıçak aldığı, markete yeniden girdiği ve Aydın Karay'ın kaçmasına rağmen başarılı olamayıp yere düştüğü, Türkgenç'in öldürme kastıyla bıçak sapladığı iddianamede yer aldı. Türkgenç'in olay yerinden aracı ile kaçtığı Aydın Karay'ın ise kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiği iddianamede ifade edildi. Yusuf Ceyhun Türkgenç'in 'kasten öldürme' suçundan müebbet hapis ile cezalandırılması talep edildi. - İSTANBUL