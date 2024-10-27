Beylikdüzü'nde Hırsızlık Alarmı - Son Dakika
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Beylikdüzü'nde Hırsızlık Alarmı

Beylikdüzü\'nde Hırsızlık Alarmı

Maskeli hırsızlar, Beylikdüzü'nde iki aracın camını kırarak değerli eşyalar çaldı. Polis araştırıyor.

27.10.2024 13:35
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Sabah saatlerinde Beylikdüzü'ne otomobille gelen maskeli hırsızlar, iki otomobilin camını kırarak birinden hayalet ekran, diğerinden ise çanta ve ruhsatı çalarak kayıplara karıştı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri incelemelerin ardından hırsızları yakalamak için çalışma başlattı.

Olay, bugün sabah 9.00 sularında Beylikdüzü ilçesi Adnan Kahveci Mahallesi Kuştepe Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sabah saatlerinde siyah bir otomobil ile caddeye gelen hırsızlar, iki otomobilin camını kırdı. İlk otomobilin ön panelini ve hayalet ekranını söken hırsızlar, diğer arabanın torpidosunda bulunan cüzdan ve ruhsatı çaldı. Olay sonrası hırsızlar geldikleri otomobile binerek kayıplara karıştı. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

"Park ettiğimiz yeri güvenli zannediyorduk. Mal güvenliğimiz yoksa orada bir soru işareti olması lazım"

Oturduğu sitenin otoparkında yer bulamadığı için güvenli olduğunu düşündüğü cadde üzerinde otomobilini park eden Mehmet Zeki Savran, "Akşam bizim sitemizin otoparkı var normalde. Akşam biz yeğenimin çocuğunun nişanına gittik. Geldiğimizde otoparkta yer yoktu. Yer olmayınca arabalarımızı sitenin önünde park edebiliyoruz. Park ettiğimiz yeri de güvenli zannediyorduk. Normalde herkesin görebileceği bir yer. Ben her ihtimale karşı ruhsatımı da yanıma almıştım. Sabah saat 10.00'da komşularımızdan biri aradı. Arabanızın ön camı parçalanmış ön takımı sökmüşler dedi. Biz de geldik baktık ki şoför camını patlatmışlar. İçeride olan hayalet ekran diyorlar onu söküp götürmüşler. Daha sonra bir baktık başka bir komşumuzun da arabasını patlatmışlar. İçerisinden cüzdanını götürmüşler" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Beylikdüzü'nde Hırsızlık Alarmı - Son Dakika

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