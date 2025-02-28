Beylikdüzü'nde Makas Atana 17 Bin TL Ceza - Son Dakika
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Beylikdüzü'nde Makas Atana 17 Bin TL Ceza

Beylikdüzü'nde makas atan sürücü A.B.'ye 17.229 TL ceza kesildi, adli işlem başlatıldı.

28.02.2025 15:59
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Beylikdüzü'nde makas atan sürücü kamerada

İSTANBUL - Beylikdüzü'nde makas atarak ilerleyen sürücüye toplamda 17 bin 229 lira para cezası kesildi.

Beylikdüzü D100 Güney Yol Babacan'da 25 Şubat'ta makas atan bir sürücü cep telefonu kamerasına yakalandı. Hem kendi hem de trafikteki diğer sürücülerin canını tehlikeye atan sürücünün görüntüleri sosyal medyada paylaşıldı. Polis ekipleri de sürücünün kimliğini tespit etti. Makas atan sürücünün A.B olduğu tespit edildi. A.B.'ye toplamda 17 bin 229TL trafik idari para cezası düzenlendi. A.B. hakkında ayrıca 'Trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek'ten adli işlem başlatıldığı öğrenildi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Beylikdüzü'nde Makas Atana 17 Bin TL Ceza - Son Dakika

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