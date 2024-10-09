Beylikdüzü'nde Tekstil Atölyesinde Yangın - Son Dakika
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Beylikdüzü'nde Tekstil Atölyesinde Yangın

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İstanbul Beylikdüzü'nde medikal malzeme üreten tekstil firmasında yangın çıktı, kontrol altına alındı.

09.10.2024 18:48
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İstanbul Beylikdüzü'nde medikal malzeme üretimi yapan tekstil firmasında yangın

İSTANBUL - İstanbul Beylikdüzü'nde Mermerciler Sanayi Sitesi içerisinde bulunan medikal malzeme üreten bir tekstil firmasında, henüz bilinmeyen nedenden dolayı yangın çıktı. Çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı.

Yangın saat 16.45 sıralarında Beylikdüzü ilçesi Yakuplu Mahallesi'nde bulunan Mermerciler Sanayi sitesi içerisindeki medikal malzeme üretimi yapan bir tekstil atölyesinde çıktı. İddiaya göre Çıkan yangınının dumanlarını gören çalışanlar dışarı çıkarken itfaiye, sağlık ve polis ekiplerine haber verildi. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın ekiplerin müdahalesi ile kontrol altına alındı. Çıkış nedeni henüz bilinmeyen yangının soğutma çalışmalarının devam ettiği öğrenildi. Olayda ölen ya da yaralanan olmadı.

Kaynak: İHA

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