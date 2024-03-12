Beyoğlu'nda 3 Katlı Binada Yangın Çıktı - Son Dakika
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Beyoğlu'nda 3 Katlı Binada Yangın Çıktı

Beyoğlu\'nda 3 Katlı Binada Yangın Çıktı

Beyoğlu'nda bulunan 3 katlı bir binada çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangın, Çukur Mahallesi Karanlık Bakkal Sokak'ta meydana geldi. İşçilerin fark ettiği yangına mahalle sakinleri müdahale etmeye çalıştı. İtfaiye ve polis ekipleri olay yerine sevk edildi. Yangın kontrol altına alındıktan sonra binanın diğer katlarında kimsenin olmadığı tespit edildi. Ölen ya da yaralanan olmadı, ancak maddi hasar meydana geldi.

12.03.2024 20:40  Güncelleme: 20:42
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Beyoğlu'nda bulunan 3 katlı bir binada yangın çıktı. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Yangın, saat 19.15 sıralarında Beyoğlu Çukur Mahallesi Karanlık Bakkal Sokak'ta meydana geldi. Sokak üzerinde bulunan 3 katlı bir binanın en üst katında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yanan binanın karşısında bulunan şantiye sahasında çalışan işçilerin fark ettiği yangına mahalle sakinleri müdahale etmeye çalıştı. Vatandaşlar bir yandan yangına müdahale ederken diğer yandan itfaiye ve polis ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına binanın karşısında bulunan inşaat alanının üst katına çıkıp müdahale etti. Yaklaşık 20 dakikalık bir çalışmanın ardından yangın kontrol altına alındı.

Kapıları kırarak girdiler

Yangın nedeniyle binanın alt katlarını da duman kapladı. Üçüncü katta çıkan yangın kontrol altına alındıktan sonra itfaiye ekipleri, polis eşliğinde binanın diğer katlarının kapılarını kırarak içeride biri olup olmadığını kontrol etti. İçeride kimsenin bulunmadığı tespit edildi. Ölen ya da yaralanan kimsenin olmadığı yangında maddi hasar meydana geldi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Beyoğlu'nda 3 Katlı Binada Yangın Çıktı - Son Dakika

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