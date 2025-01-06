Beyoğlu'nda camide namaz kılıyor gibi yapıp ayakkabı çaldı - Son Dakika
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Beyoğlu'nda camide namaz kılıyor gibi yapıp ayakkabı çaldı

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Karaköy'de Regaip Kandili gününde camide namaz kılıyor gibi görünen bir şahıs, 6 bin TL değerindeki ayakkabıyı çaldı. Hırsızlık anı güvenlik kamerasına yansırken, şüpheli polis tarafından yakalanarak tutuklandı.

06.01.2025 16:49  Güncelleme: 17:14
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İstanbul Karaköy'de camide namaz kılıyor gibi yapan bir şahıs, bir vatandaş ait 6 bin TL değerindeki ayakkabıyı çaldı. Hırsızlık anları güvenlik kamerasına yansırken polis ekipleri tarafından yakalanan şüpheli tutuklandı.

Beyoğlu'nda camide namaz kılıyor gibi yapıp ayakkabı çaldı

6 BİN TL DEĞERİNDEKİ AYAKKABIYI ÇALDI

Olay, 2 Ocak Perşembe günü saat 15.45 sıralarında Karaköy Bereketzade Mahallesi'ndeki bir camide meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, öğle saatlerinde camiye gelen Tolga Kaçar, ayakkabısını dolaba koyarak namaz kılmaya başladı. O sırada camiye girerek ayakkabılığın önünde namaz kılmaya başlayan Yusuf A., etrafındakiler gittikten sonra Kaçar'a ait 6 bin lira değerindeki ayakkabıyı çalarak camide çıktı.

Beyoğlu'nda camide namaz kılıyor gibi yapıp ayakkabı çaldı

CAMİDE GİYDİĞİ TERLİKLERLE ŞİKAYETÇİ OLDU

Namazı kıldıktan sonra camiden çıkmak isteyen Tolga Kaçar, ayakkabılarını bulamadı. Bunun üzerine cami görevlisiyle birlikte incelediği güvenlik kamerasında ayakkabısının çalındığını gören Kaçar, camide giydiği terliklerle polis merkezine giderek şikayetçi oldu.

Beyoğlu'nda camide namaz kılıyor gibi yapıp ayakkabı çaldı

EKİPLER YAKALADI

Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği ekipleri, şüphelinin benzer suçlardan 10 kaydı olan Yusuf A. olduğunu tespit etti. Şüpheli Kasımpaşa'da gözaltına alınırken çaldıktan sonra sattığı ayakkabı da bulunarak sahibine teslim edildi.

Beyoğlu'nda camide namaz kılıyor gibi yapıp ayakkabı çaldı

"BENİM AYAKKABIDAN DAHA İYİ AYAKKABI OLDUĞU İÇİN ALDIM"

Şüpheli Yusuf A.'nın emniyetteki ifadesinde, "Benim ayakkabıdan daha iyi ayakkabı olduğu için aldım" dediği öğrenildi. İşlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece 'açıktan hırsızlık' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Beyoğlu'nda camide namaz kılıyor gibi yapıp ayakkabı çaldı

"GÜZEL AYAKKABILARI HAFIZAYA ALIYOR"

Olayla ilgi konuşan Tolga Kaçar, "2 gün önce Regaip Kandil'inde camiye gittim. Namaza durduğumuz da bu arkadaşta gelip namaz kılıyormuş gibi yapıyor. Zaten özellikle ayakkabılığın olduğu bölümde namaz kılıyor, içeriye girmiyor. Orada namaz kılar gibi yaparken arkasını dönüp ayakkabıları seçiyor ve güzel ayakkabıları hafızaya alıyor. Ondan sonra ortam müsait olunca ayakkabıyı alıp gidiyor. Özellikle güzel ve satabileceği ayakkabıları alıyor. Bu benim başıma 3'üncü kez geliyor. Emniyetteki arkadaşlar yardımcı oldu yakaladılar. Ayakkabımızı da buldular teslim ettiler. Hepsine çok teşekkür ediyorum" dedi.

Beyoğlu\'nda camide namaz kılıyor gibi yapıp ayakkabı çaldı
Kaynak: DHA

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Son Dakika 3.Sayfa Beyoğlu'nda camide namaz kılıyor gibi yapıp ayakkabı çaldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • AHMET YILMAZ:
    Îyiki namaz kilanlari sihmemiş 10 1 Yanıtla
  • Mert TÜRKOĞLU:
    dayı istesen alırlardı zaten abidik gubudik işler yapıyonuz 5 0 Yanıtla
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