Beyoğlu'nda Gençlerin Tehlikeli Paten Yolculuğu

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Beyoğlu'nda trafikte gençlerin patenle tehlikeli yolculuğu kamerada

İSTANBUL - Beyoğlu'nda trafikte patenle tehlikeli yolculuk yapan gençler, hem kendi canlarını hem de sürücüleri tehlikeye attı. Çevredeki vatandaşlar duruma tepki gösterirken, o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, 21 Aralık'ta saat 21.30 sıralarında Beyoğlu Kabataş'ta meydana geldi. Paten süren bir grup genç, kendilerini ve sürücüleri tehlikeye attı. Seyir halindeki araçların arasına girerek paten sürmeye devam eden gençler, adeta ölümle burun buruna geldi. Çevredeki vatandaşlar duruma tepki gösterirken, bazı sürücüler ani fren yapmak zorunda kaldı.

O anlar cep telefonu kamerasında

Bir grup patenli gencin trafikte tehlikeli yolculuğu cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde, gençlerin akan trafikte arabaların arasında paten sürdüğü görülüyor.