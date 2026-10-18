Beyoğlu\'nda iddiaya göre yan yatan kamyon, Nizamiye Caddesi\'ni trafiğe kapattı

İstanbul Beyoğlu'nda iddiaya göre sürücüsünün kontrolünden çıkan kamyon yan yattı. Kazadan sürücü yara almadan kurtulurken, cadde trafiğe kapatıldı.

Kaza, saat 17.00 sıralarında Beyoğlu Dolapdere Mahallesi Nizamiye Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre sürücünün direksiyon hakimiyetin kaybetmesi sonucu kamyon yan yattı. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kaza sürücünün yara almadığı öğrenilirken, olay yerine gelen polis ekipleri kazanın olduğu sokağı trafiğe kapattı. Kamyonu olay yerinden kaldırmak için çalışmalar sürüyor.