Beyoğlu'nda Kapkaç: Türkmenistanlı Kadın Hedef Alındı

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Yolda yürürken otobüs çarptı! Hiçbir şey olmamış gibi kalkıp meyhaneye gitti

Beyoğlu'nda Türkmenistan'lı kadın turiste kapkaç kamerada

İSTANBUL - İstanbul Beyoğlu'nda kaldırımda arkadaşlarıyla birlikte yürüyen Türkmenistan uyruklu bir kadın, kendilerini takip eden bir kişi tarafından kapkaça uğradı. Telefonu çalan kapkaççının peşinden koşan kadının o anları güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, geçtiğimiz günlerde Beyoğlu Tarlabaşı bulvarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Türkmenistan uyruklu kadın, arkadaşlarıyla birlikte sokakta yürürken telefonuyla ilgilendiği esnada kendilerini takip eden bir kişi tarafından kapkaça uğradı. Neye uğradığını şaşıran kadın ve arkadaşları daha sonra kapkaççıyı kovalamaya başladı. Ancak şahıs ara sokaklarda gözden kaybolarak kayıplara karıştı. Kapkaç anı ve kovalamaca kameralara anbean yansıdı.

Olayın ardından ihbar üzerine olay yerine polis ekibi sevk edildi. Türkmenistan uyruklu kadının şikayetçi olması üzerine çalışma Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği polisleri şahsın yakalanması için çalışma başlattı.