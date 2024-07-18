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Beyoğlu'nda kardeşini döven şahsı silahla vurarak yaraladı: O anlar kamerada

İSTANBUL - Beyoğlu'nda kardeşini dövenlerin peşine düşen şahıs, çıkan kavgada bir kişiyi silahla vurarak yaraladı. İki grubun karıştığı kavga anları kameraya yansırken, kaçan şüpheli kısa sürede yakalandı.

Edinilen bilgiye göre olay 7 Temmuz'da Beyoğlu Sururi Mehmet Efendi Mahallesi'nde saat 23.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre Mahsum Y., aynı gün kardeşini döven şahsın peşine düştü. Ardından taraflar sokakta karşılaştı. İki grup arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Silahını çeken Mahsum Y., Müslüm H.'yi bacağından vurarak yaraladı ve ardından olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen polis ekipleri bölgede inceleme yaparken, yaralı şahıs ise ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Şüpheli yakalandı

Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği ekipleri şüpheliyi dün Kalyoncu Kulluğu Mahallesi Ömer Hayyam Caddesi üzerinde yakalayarak gözaltına aldı. Şahsın üzerinden 1 adet ruhsatsız tabanca ve 1 adet şarjör çıktı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli, "kasten yaralama, 6136 SKM, genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması" suçlarından adli makamları sevk edildi.