Beyoğlu'nda Tartışma Kanlı Bitti - Son Dakika
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Beyoğlu'nda Tartışma Kanlı Bitti

Engin Yalçın'a kafa atarak ölümüne neden olan Derviş Karadağ, 12 yıl 6 ay hapis cezası aldı.

24.04.2025 14:57
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Beyoğlu'nda alkollü şekilde kaldırımda oturan Engin Yalçın ile iş yeri sahibinin aracına cisim fırlatılması nedeniyle tartışan, tartışma sırasında elinde bulunan sipariş kalemiyle Yalçın'ı alnından yaralayarak ölümüne neden olduğu iddia edilen sanık 12 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Beyoğlu'nda 10 Kasım 2023'de iddiaya göre 22 yaşındaki Derviş Karadağ, çalıştığı iş yeri olan börekçiden gürültü duyması üzerine dışarı çıktı. Dışarı çıktığında, Engin Yalçın (43) ile arkadaşının alkollü vaziyette kaldırımda oturduğunu ve hemen karşılarında park halinde bulunan işletme sahibinin aracına bir cisim fırlatıldığını gördü. Bunun üzerine çıkan tartışma sırasında Karadağ, elinde bulunan sipariş kalemiyle Yalçın'ın alnına doğru yumruk attı. Yaralanan ve yoğun kan kaybı yaşayan Yalçın ise kaldırıldığı hastanede olaydan 1 hafta sonra hayatını kaybetti.

Olaya ilişkin İstanbul 2.Ağır Ceza Mahkemesi'nce görülen dava karara bağlandı. Duruşmada tutuklu sanık Derviş Karadağ ve taraf avukatları hazır bulundu. Hayatını kaybeden Engin Yalçın'ın ailesi de 'müşteki' sıfatıyla duruşmaya katıldı.

Müştekiler mahkemede şikayetlerinin devam ettiğini söyleyerek sanığın cezalandırılmasını talep ettiler. Son sözü sorulan sanık, diyecek bir şeyinin olmadığını belirterek "takdir mahkemenindir" ifadesini kullandı.

12 yıl 6 ay hapis cezası

Kararını açıklayan mahkeme, sanık Derviş Karadağ'ı 'kasten yaralama neticesinde ölüme neden olmak' suçundan 12 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırarak tutukluluk halinin devamına hükmetti.

İddianameden

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, Engin Yalçın'ın olay günü saat 08.00 sıralarında bir arkadaşıyla birlikte alkollü vaziyette kaldırım önünde oturduğu, gürültülü şekilde konuştukları, Yalçın'ın arkadaşının hemen karşılarında park halinde bulunan araca doğru bir cisim fırlattığı, bunun üzerine yan tarafta bulunan işletmeden iş önlüğüyle şüpheli Derviş Karadağ'ın çıktığı aktarıldı.

İddianamede, başlayan sözlü tartışma sırasında şüpheli Karadağ'ın, sağ elinde ele geçirilemeyen fakat plastikten yapılma kalem olduğu değerlendirilen, ayrıca silahtan sayılan cisim bulunduğu, o vaziyette Yalçın'ın sol kaş kısmına doğru 1 kez yumruk attığı ve orada uzaklaştığı kaydedildi.

Olaydan 1 hafta sonra vefat ettiği belirtildi

Yalçın'ın yoğun kan kaybı yaşayarak hastaneye kaldırıldığının anlatıldığı iddianamede, olaydan 1 hafta sonra vefat ettiği, düzenlenen otopsi raporunda ise Yalçın'ın otopsisinden alınan örneklerinde uyuşturucu madde tespit edildiği, ayrıca ölümünün cisim yaralanmasına bağlı kafatası kırıklarıyla birlikte beyin kanaması, beyin doku hasarı ve gelişen komplikasyonlar sonucu meydana geldiği belirtildi.

İş yeri sahibinin aracına taş attıklarını görünce uyarmak için dışarı çıktığını söyledi

Şüpheli Derviş Karadağ'ın ifadesine de yer verilen iddianamede, olay sırasında vefat eden Yalçın'ın, arkadaşıyla birlikte alkollü vaziyette taşkınlık yaptıklarını, sağa sola sataştıklarını, içlerinden birinin çalıştığı iş yeri işletmecisine ait araca taş attığını görmesi üzerine uyarmak amacıyla yanlarına gittiğini söylediği belirtildi. Şüpheli ifadesinin devamında ise uyarmak için yanlarına gitmesine rağmen Yalçın'ın kendisine küfür etmesine sinirlenerek elinde iş yerinde kullandığı kalemle öldürme kastı bulunmaksızın ve anlık öfkeyle başına doğru yumruk attığını, ardından eylemini sürdürmeksizin olay yerinden ayrıldığını söylediği aktarıldı.

İddianamede ayrıca, şüpheli Karadağ'ın ilk ifade işlemleri sırasında Yalçın henüz vefat etmediğinden adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı ancak vefat sonrasında yeniden işlemleri yapılarak tutuklandığı kaydedildi.

18 yıla kadar hapis talebi

Hazırlanan iddianamede şüpheli Derviş Karadağ'ın 'silahla kasten yaralama neticesinde ölüme neden olmak' suçundan 12 yıldan 18 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi. - İSTANBUL

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Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Beyoğlu'nda Tartışma Kanlı Bitti - Son Dakika

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