Beyoğlu'nda Yangın Panik Yarattı - Son Dakika
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Beyoğlu'nda Yangın Panik Yarattı

Beyoğlu\'nda Yangın Panik Yarattı

Beyoğlu'nda bir iş yerinin bacasında çıkan yangın itfaiye tarafından kontrol altına alındı.

02.05.2025 11:14
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Beyoğlu'nda bir iş yerinin bacasında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesinin ardından yangın söndürüldü.

Yangın, saat 10.30 sıralarında Beyoğlu Bülbül Mahallesi Turan Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 5 katlı binanın alt katında bulunan iş yerinin ızgarasında ve bacasında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis sevk edildi. Polis çevrede güvenlik önlemi aldı. İtfaiye ekipleri ise yangını kontrol altına alarak soğutma çalışması yaptı. Yol geçici olarak trafiğe kapatılırken, olayda ölen ya da yaralanan olmadı. Polis yangınla ilgili inceleme başlattı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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