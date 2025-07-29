Beypazarı\'nda Orman Yangınlarıyla Mücadele

Beypazarı Kaymakamlığı tarafından orman yangınları ile mücadele etmek için çalışma başlatıldı.

Orman yangınlarına karşı başlatılan mücadele kapsamında İlçe Orman İşletme Şefliği ve İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından ormanlık alanlarda düzenli olarak dron çekimleri ile çevre fotoğraflaması ve denetimler yapılıyor. Ayrıca 26 Temmuz 2025 ile 30 Ağustos 2025 tarihleri arasında geçerli olan "Mangal ve Ateşli Piknik Yasağına" aykırı durumların tespit edilerek, engellendiği ifade edildi.

İlçe Doğa Koruma ve Milli Parklar Şefliği tarafından Tekke Dağı Tabiat Parkı ve Kelebekler Vadisi Tabiat Parkı çevresinde devriye gezilerek, piknik için gelen ziyaretçiler "Mangal ve Ateşli Piknik Yasağı" konusunda bilgilendirilme yapıldı. Ayrıca orman yangınlarına karşı Beypazarı İlçe Emniyet Müdürlüğü devriye ekipleri tarafından, ilçe merkezinde belirli noktalarda düzenli olarak gözlem yapılarak, riskli görülen durumlara müdahale edildiği belirtildi. - ANKARA