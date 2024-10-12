Beyşehir\'de Pazarcı Kavgası: 1 Yaralı

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Konya'nın Beyşehir ilçesinde, pazar yerinde iki pazarcı arasında çıkan kavgada 1 kişi bıçakla yaralandı, şüpheli gözaltına alındı.

Olay, Esentepe Mahallesi'ndeki cumartesi pazarında meydana geldi. Pazar yerindeki tezgahlarında satış yapan iki pazarcı arasında iddiaya göre şakalaşma ile başlayan tartışma, kavgaya dönüştü. Kavgada bıçakla karnından yaralanan H.İ.Y. (20) adrese sevk edilen sağlık ekipleri tarafından kaldırıldığı Beyşehir Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. Sol karın ve göğüs kısımlarından aldığı iki bıçak darbesi ile yaralandığı belirlenen pazarcı, acil serviste yapılan müdahalenin ardından hayati tehlikesi bulunması sebebiyle Necmettin Erbakan Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi.

Olayın ardından kaçan şüpheli M.E.Ö. ise yürütülen çalışmalar sonucunda suç aleti ile birlikte polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Olayla ilgili tahkikat sürüyor. - KONYA