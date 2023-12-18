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Bıçakla yaralamaya 4 yıl 2 ay hapis - Son Dakika
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Bıçakla yaralamaya 4 yıl 2 ay hapis

Samsun'da bir kişiyi bıçakla yaralayan şahıs yargılandığı mahkemece 4 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Bıçakla yaralamaya 4 yıl 2 ay hapis
18.12.2023 - 15:57,
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Samsun'da bir kişiyi bıçakla yaralayan şahıs yargılandığı mahkemece 4 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Samsun'da H.K.'yi bıçakla yaralayan M.P. hakkında Samsun 1.Ağır Ceza Mahkemesinde dava açıldı. Davanın son duruşmasında M.P. "kasten adam yaralama" suçundan 4 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırıldı. - SAMSUN

Kaynak: İHA
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