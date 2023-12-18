Bıçakla yaralamaya 4 yıl 2 ay hapis

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Polat ailesi soruşturmasında 'Şampiyonlar ligi' fotoğrafında yer alan 13 şüphelinin ifadeleri alınacak•
Samsun'da bir kişiyi bıçakla yaralayan şahıs yargılandığı mahkemece 4 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırıldı.
Samsun'da H.K.'yi bıçakla yaralayan M.P. hakkında Samsun 1.Ağır Ceza Mahkemesinde dava açıldı. Davanın son duruşmasında M.P. "kasten adam yaralama" suçundan 4 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırıldı. - SAMSUN
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