Bıçaklama Davasında Ceza Değişmedi

Aralarında akrabalık bağı bulunan bir kişiyi bıçaklayan ve 'haksız tahrik altında öldürmeye teşebbüs' suçundan 8 yıl 9 ay hapis cezası alan sanığın cezası istinaf mahkemesinin bozma kararının ardından değişmedi.

Kayseri'de 15 Eylül 2023 tarihinde meydana gelen olayda aralarında akrabalık bağı bulunan U.Ö.'yü bıçakla yaralayan ve 8 yıl 9 ay hapis cezası alan M.K.U. istinaf mahkemesinin bozma kararının ardından yeniden hakim karşısına çıktı. Kayseri 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davaya tutuksuz sanık M.K.U. katıldı. M.K.U., pişman olduğunu belirtirken, yapılan yargılama sonucunda mahkeme heyeti daha önceki kararını tekrar ederek, sanığa 'haksız tahrik altında adam öldürmeye teşebbüs' suçundan 8 yıl 9 ay hapis cezası vererek, yurt dışı yasağının devamına hükmetti. - KAYSERİ