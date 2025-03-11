Bıçaklama Davasında Haksız Tahrik İndirimi - Son Dakika
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Bıçaklama Davasında Haksız Tahrik İndirimi

Sinan Özçelik, eski eşi Sinem T.'yi yaraladığı için 8 yıl 4 ay hapis cezası aldı, indirim uygulandı.

11.03.2025 12:46
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Başkentte eski eşi Sinem T.'yi 7 yerinden bıçaklayarak yaralayan Sinan Özçelik'e verilen 8 yıl 4 ay hapis cezasının gerekçesinde Sinem T.'nin çocuklarına ilgisiz davranması ve sanığa hakaret etmesi nedeniyle cezada haksız tahrik indirimi, cezanın sanığın geleceği üzerindeki etkileri düşünülerek de takdir indirimi uygulandığı belirtildi.

Ankara 23. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'kasten öldürmeye teşebbüs', 'hakaret' ile 'tehdit' suçlarından sanık Sinan Özçelik hakkında dava açıldı. 9 Ocak 2025'te görülen karar duruşmasında, 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan önce 15 yıl hapis cezası verildi. Bu ceza, haksız tahrik ve takdir indirimiyle 8 yıl 4 aya düşürüldü.

Yargılama sonrasında mahkeme, sanık Sinan Özçelik hakkındaki gerekçeli kararını açıkladı. Kararda, Sinem T. ve Sinan Özçelik'in 2023 yılında boşandıkları, çocukların velayetinin Sinem T.'ye verildiği ve bu süreçte taraflar arasında husumet oluştuğu anlatıldı. Bu husumete bağlı olarak tarafların birbirlerine hakaret ve tehditte bulundukları, bu nedenle farklı mahkemelerce cezalandırıldıkları ifade edildi.

Kararda, Sinem T.'nin eve erkek arkadaşını aldığı, tarafların olay yerinde tartışmaya başladığı, Sinem T.'nin, Sinan Özçelik'e hakaret ettiği, Özçelik'in de karşılık verdiğine dikkat çekildi.

Sonrasında Sinan Özçelik'in aracından aldığı bıçakla Sinem T.'yi yaraladığı, Sinem T.'nin kendisini koruma refleksiyle hareket ettiğinden ellerinde ve kollarında bıçak kesikleri oluştuğu anlatıldı.

"Öldürme kastıyla hareket etti"

Sinem T.'nin yüzünde sabit iz kaldığı, kemik kırığı yaşadığı ve yaralanmalarının hayati tehlike oluşturacak şekilde olduğu belirtildi. Sanık Özçelik'in öldürme amacıyla bıçağı kullandığı, Sinem T.'nin ölümüne sebebiyet verebilecek bölgelere birden fazla kez bıçakladığı ve mağdur yere düşünce olay yerinden uzaklaştığı, sanığın öldürme kastıyla hareket ettiği belirtildi.

Ancak mahkeme, Sinem T.'nin sanığa hakaret etmesini ve çocuklarıyla ilgili tutumlarını haksız tahrik saydı. Mahkeme, cezanın sanığın geleceği üzerindeki etkilerini de düşünerek ayrıca takdir indirimi de uyguladı. 'Kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan verilen 15 yıl hapis cezası, haksız tahrik ve takdir indirimiyle 8 yıl 4 aya düşürüldü. - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Bıçaklama Davasında Haksız Tahrik İndirimi - Son Dakika

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