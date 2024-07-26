Bıçaklı saldırıda yaralanan Güzel: 'Tanımıyorum kendisini, biri arkadan bıçak salladı' - Son Dakika
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Bıçaklı saldırıda yaralanan Güzel: 'Tanımıyorum kendisini, biri arkadan bıçak salladı'

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Bingöl'de dün yaşanan bıçaklı saldırıda yaralanan Ahmet Güzel, saldırganın kendisini tanımadığını ve arkadan bıçak salladığını söyledi. Sürücülerin yardımıyla sağlık ocağına götürülen Güzel'in tedavisi devam ediyor.

26.07.2024 09:18
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Bıçaklı saldırıda yaralanan Güzel: "Tanımıyorum kendisini, biri arkadan bıçak salladı"

Yaralı şahıs, sürücülerin de yardımıyla sağlık ocağına götürüldü

BİNGÖL - Bingöl'de dün yaşanan bıçaklı saldırı olayında yaralanan ve hastanede tedavisi süren Ahmet Güzel, evden çıktıktan hemen sonra bu olayın başına geldiğini söyledi.

Olay, dün saat 13.30 sıralarında merkez Bahçelievler Mahallesi'nde meydana gelmişti. Madde bağımlısı olduğu belirten şahıs, elinde bıçakla birçok vatandaşa saldırdı ve bu saldırılarda 4 kişi hayatını kaybetti.

Bıçaklı saldırı olayında yaralı olan vatandaşlar 54 yaşındaki 5 çocuk babası Ahmet Güzel'in hastanedeki tedavisine devam ediliyor.

Olay anını anlatan Güzel, "Dün işten geldim evde oturuyordum, çarşıya çıkıyordum. Eski karakolun oraya geldiğim zaman tabi tanımıyorum kendisini, biri arkadan bıçak salladı. O esnada baktım bir genç. Tabi şuuru yerinde değilmiş. Halk otobüsü durağına doğru kaçtım. Duraktan sonra sağlık ocağına geçtim, orada pansuman falan yaptılar. Sonra ambulans geldi ve bizi hastaneye getirdiler" dedi.

Halk otobüsü durağındaki sürücüler olayı fark edince, dışarıya doğru çıktı. Şahıs, sürücülerin duraktan çıkmasıyla olay yerinden kaçarak uzaklaştı. Yaralı Güzel, sürücülerin de yardımıyla sağlık ocağına götürüldü. O anlar ise halk otobüsünün kamerasına anbean yansıdı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Bıçaklı saldırıda yaralanan Güzel: 'Tanımıyorum kendisini, biri arkadan bıçak salladı' - Son Dakika

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