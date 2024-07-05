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Bigadiç'te orman yangını

BALIKESİR - Balıkesir'in Bigadiç İlçesi'nde ormanlık altında yangına ekipler havadan ve karadan müdahale ediyor.

Bigadiç'in Çamköy Kırsal Mahallesi'nde ormanlık alanda yangın çıktı. Saat 17 sularında çıktığı tahmin edilen yangına ihbar üzerine giden ekiplerin, 2 Arazöz, 2 Su İkmal Aracı, 2 ilk müdahale araç, 3 hizmet aracı bir helikopter, 2 uçak ile havadan ve karadan müdahalesi sürüyor.