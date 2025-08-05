Bigadiç\'te Saman Yangını

Balıkesir'in Bigadiç ilçesinde bulunan bir besi damında istiflenen 2 bin 200 balya saman nedeni bilinmeyen bir sebeple yandı.

Bigadiç ilçesine bağlı Abacı Mahallesinin Pınarbaşı Mevkii'nde sabaha karşı meydana geldi. Yangın ihbarı üzerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri Abacı mahallesinde besi damı yanında istiflenen saman balyası yangınına müdahale ettiler. Besi damında istiflenen 2 bin 200 balya saman tüm müdahalelere rağmen yanarak, kullanılamaz hale geldi. Yangında can ve mal kaybı olmaması memnuniyetle karşılandı. Yangın ile ilgili soruşturmaya başlandığı açıklandı. - BALIKESİR