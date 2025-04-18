Bilecik\'te 2 Şüpheli Yakalandı

Bilecik'te Düzensiz Göç ve Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ekiplerince yapılan uygulamada araması olan 2 şüpheli yakalandı.

Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Düzensiz Göç ve Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ekipleri kent genelinde düzensiz göçmenler üzerinde bir uygulama gerçekleştirdi. 16 farklı noktada gerçekleştirilen uygulamada; 26 ekip ve 97 personelin katılımıyla 826 şahıs ve 182 araç sorgulandı. Denetimler sırasında 8 işyeri, 9 terminal ve 2 metruk bina kontrol edildi. Uygulama sonucunda, 1 kimliksiz yabancı şahıs yakalanırken, 1 kişiye de idari yaptırım uygulandı.

Öte yandan ekipler çeşitli suçlardan araması olan 2 şüpheli şahıs da yakaladı. Şahıslar çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak, cezaevine gönderildi. - BİLECİK