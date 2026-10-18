Bilecik'te 47 Veliye Güvenlik Eğitimi - Son Dakika
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Bilecik'te 47 Veliye Güvenlik Eğitimi

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Bilecik\'te 47 Veliye Güvenlik Eğitimi
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Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü, 'Birlikte Güvenli Gelecek' projesi kapsamında Şehit Abdulhamit Bilgen İlkokulunda 47 veliye akran zorbalığı, güvenli internet, 112 ve genel güvenlik konularında bilgilendirme yaptı.

Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü tarafından 47 veliye güvenlik eğitimi verildi.

"Birlikte Güvenli Gelecek" projesi kapsamında Şehit Abdulhamit Bilgen İlkokulunda veli toplantısı düzenlendi. Toplantıya katılan 47 veliye güvenlik konularında bilgilendirme yapıldı. Bilgilendirmede akran zorbalığı, güvenli internet kullanımı, 112 Acil Çağrı Hattı ve genel güvenlik konuları ele alındı. Velilerin soruları da ekipler tarafından yanıtlandı.

Kaynak: İHA
Güvenlik3. SayfaBilecikSon Dakika

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