Bilecik\'te Ahşap Evde Yangın: Hasar Gördü

Bilecik'te çıkan yangında ahşap bir ev kullanılamaz hale gelirken, bitişiğindeki evin de çatısında hasar oluştu.

Edinilen bilgiye göre, Pazaryeri ilçesine bağlı Karaköy de Arif Aker'e ait ahşap evde henüz belirlenemeyen bir nedenden yangın çıktı. Yangın kısa sürede büyürken hemen bitişiğindeki evin çatısına sıçradı. İhbar üzerine olay yerine gelen Bilecik, Bozüyük ve Pazaryeri belediyelerine ait itfaiye ekipleri sevk edildi. Uzun uğraşlar sonucunda yangın söndürüldü. Yangın nedeniyle herhangi bir can ve mal kaybı yaşanmazken ahşap ev kullanılamaz hale geldi. Bitişiğindeki evin çatısında ise büyük çapta maddi hasar meydana geldi. Yangının çıkış sebebiyle alakalı soruşturma başlatıldı. - BİLECİK