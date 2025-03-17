Bilecik'te boş bir arazide çıkan yangın itfaiye ekiplerinin anında müdahalesiyle söndürüldü.
Alınan bilgilere göre; Bilecik Merkez Cumhuriyet Mahallesi Kaya Sokak üzerinde boş bir araziden dumanların yükseldiğini gören vatandaşlar durumu hemen 112'yi arayarak bildirdi. Olay yerine gelen ekipler yangını kısa sürede söndürdü. Yangının arazi üzerinde bulunan çekyat ve mobilya malzemelerinin sebep olduğu öğrenildi. - BİLECİK
Son Dakika › 3.Sayfa › Bilecik'te Boş Arazide Yangın - Son Dakika
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