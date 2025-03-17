Bilecik\'te Boş Arazide Yangın

Bilecik'te boş bir arazide çıkan yangın itfaiye ekiplerinin anında müdahalesiyle söndürüldü.

Alınan bilgilere göre; Bilecik Merkez Cumhuriyet Mahallesi Kaya Sokak üzerinde boş bir araziden dumanların yükseldiğini gören vatandaşlar durumu hemen 112'yi arayarak bildirdi. Olay yerine gelen ekipler yangını kısa sürede söndürdü. Yangının arazi üzerinde bulunan çekyat ve mobilya malzemelerinin sebep olduğu öğrenildi. - BİLECİK