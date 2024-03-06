Bilecik'te çakar lamba, ışık ve ses cihazı takan ve ehliyetini uygun sürücü belgesine dönüştürmeden araç kullanan sürücülere 38 bin 634 TL idari para cezası uygulandı.
Bilecik Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Trafik Şube Müdürlüğünce; çakar lamba kullanan araç sürücüleri tespit edilerek 4 adet 'Mevzuatta belirtilen araçlar harici ışık ve ses cihazı çakar lamba takmak ve kullanmak' suçundan, 2 adet 'Sürücü sertifikasını sınıfına uygun sürücü belgesine dönüştürmeden araç kullanmak' suçundan toplamda 38 bin 634 TL idari para cezası uygulandı. - BİLECİK
Son Dakika › 3.Sayfa › Bilecik'te Çakar Lamba Kullanan Sürücülere Yüksek Para Cezası - Son Dakika
Eyüpsultan'da meydana gelen kazada 29 yaşındaki Oğuz Murat Acı'nın ölümüne neden olan Timur Cihantimur ve ünlü yazar annesi Eylem Tok, Mısır'a kaçırılmıştı. Eylem Tok ve oğlu Timur Cihantimur hakkında yakalama kararı çıkarıldı.
Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde kırmızı ışık ihlali yapan motosiklet, kavşakta otomobil ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü yola savruldu. Kazanın güvenlik kamerasına yansıyan görüntüleri ortaya çıktı.
Kars Jandarma Komutanlığı, uyuşturucu madde ticareti yapan şahısların faaliyetlerini deşifre ederek operasyon düzenledi. Operasyonda uyuşturucu madde ele geçirilirken, 2 kişi tutuklandı.
Tunceli'de yaşayan bir kişinin vize vaadiyle dolandırılması üzerine başlatılan çalışmalar sonucunda, 3 şüpheli eş zamanlı operasyonla gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, tutuklandı.
Düzce'nin Gölyaka ilçesinde yapılan istihbari çalışmalar sonucunda, izinsiz kazı yapılacağı bilgisi üzerine harekete geçildi. Jandarma ekipleri tarafından suçüstü yakalanan 5 kişi, ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.
Karaman'da gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda tabanca, 39 uyuşturucu hap ve bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi. Tutuklama talebiyle adliyeye sevk edilen 3 şüpheli tutuklandı, diğerleri serbest bırakıldı.
İsrail'in son 24 saatte Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 97 Filistinlinin hayatını kaybetmesi sonucu 7 Ekim'den bu yana toplam can kaybı sayısı 30 bin 717'ye yükseldi. Ayrıca açlık ve susuzluktan ölenlerin sayısı ise 18'e çıktı. İsrail ordusu 152 gündür Gazze Şeridi'ne saldırıyor.
Ardahan Valisi Hayrettin Çiçek, "Ardahan'da genel güvenlik ve asayişin sağlanmasında 2023 yılında başarılı çalışmalar yapıldı.
Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink cinayetinin tetikçisi Ogün Samast, 'FETÖ silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işlemek' suçundan yargılandığı davada bugün SEGBİS sistemi ile İstanbul'daki duruşmaya katılmak üzere geldiği Trabzon Adliyesi'nden ayrıldı. Samast, güvenlik gerekçesiyle Trabzon Adliyesi'nden katıldığı duruşmada eşi olmadan tek başına geldi ve adliye çıkışında hiçbir açıklama yapmadan otomobille ayrıldı.
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