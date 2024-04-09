Bilecik\'te Drone Denetimlerinde 20 Bin 507 Lira Trafik Cezası Uygulandı

Bilecik(İHA) –Bilecik'te yapılan drone denetimlerinde araç ve sürücülerine toplam 20 bin 507 lira trafik idari para cezası uygulandı.
Bilecik'te yapılan drone denetimlerinde 6 araç ve sürücüsü denetlenerek; 5 araç sürücüsüne 'Kırmızı Işık Kuralına Uymamak' maddesinden 7 bin 530 lira, 1 araç sürücüsüne 'Sürücü Belgesi Geri Alındığı Halde Araç Kullanma' maddesinden 12 bin 977 lira olmak üzere toplam 20 bin 507 lira trafik idari para cezası uygulandı. - BİLECİK
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Yalova'da jandarma tarafından düzenlenen operasyonda, Suudi Arabistan uyruklu A.S.A.'nin uyuşturucu ticareti yapacağı bilgisi üzerine yapılan aramada, 68 gram plaka esrar, 2 gram metamfetamin, uyuşturucu kullanma aparatları ve terazi ele geçirildi. Gözaltına alınan zanlının jandarmadaki işlemleri devam ediyor.
Düzce genelinde narkotik suçlarla mücadele ekiplerinin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde gerçekleştirdiği operasyonlarda 29 kişi hakkında adli işlem yapıldı ve 3 kişi tutuklandı. Operasyonlar sonucunda sentetik ecza, esrar, metamfetamin, bonzai ve captagon gibi uyuşturucu maddeler ele geçirildi.
Kocaeli'nin Körfez ilçesinde, iş adamı Atakan A.'nın evinin bahçesinde bulunan 45 bin dolar değerindeki gezi teknesinde çıkan yangın kısa sürede büyüdü. İtfaiye ve polis ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürülürken, tekne küle döndü. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Düzce genelinde polis ve jandarma trafik ekipleri tarafından yapılan denetimlerde 14 bin 223 araç, 760 motosiklet denetlendi. Denetimler sonucunda 140 araç trafikten men edildi ve 2 bin 284 araç sürücüsüne idari para cezası uygulandı. Yetkililer, bayram boyunca denetimlerin arttırılarak devam edeceğini açıkladı.
Balıkesir'in Edremit ilçesinde jandarma tarafından yapılan operasyonda 33 düzensiz göçmen ve bir organizatör yakalandı. Edremit'te yakalanan Afganistan uyruklu 33 düzensiz göçmen İl Göç İdaresi'ne teslim edildi. Organizatör ise tutuklandı.
Düzce'de güvenlik güçleri tarafından yapılan denetimlerde 32 bin 784 şahıs sorgulandı araması bulunan 59 şahıs gözaltına alınırken 20 kişi tutuklandı. Denetimlerde 2'si kurusıkı 7 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet ruhsatsız av tüfeği, 2 adet kesici alet ve 185 fişek ele geçirildi. Yetkililer, huzur ve güven için denetimlerin aralıksız devam edeceğini bildirdiler.
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