Bilecik\'te Ev Yangını Paniğe Sebep Oldu

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde çıkan ev yangını köy halkında paniğe sebep oldu.

Karaköy köyünde Ü.A.'ya ait kerpiç evde henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan yangın kısa sürede tüm yapıyı sardı.

Olayın bildirilmesi üzerine Pazaryeri Belediyesi İtfaiye ekipleri bölgeye sevk edildi. Alevlere müdahale eden ekipler, uzun uğraşlar sonucunda yangını kontrol altına alarak çevreye sıçramasını önledi. Ayrıca jandarma ve 112 Acil Servis ekipleri de bölgeye yönlendirildi. Yangında ev tamamen kullanılamaz hale gelirken, herhangi bir can kaybı yaşanmadı.

Yangının çıkış nedenine ilişkin jandarma tarafından tahkikat başlatıldığı öğrenildi. Köy sakinleri ise yaşanan olay karşısında büyük üzüntü duydu.

Yetkililer, yangınla ilgili detaylı incelemelerin devam ettiğini belirtti. - BİLECİK