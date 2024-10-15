Bilecik'te yapılan bir operasyonda 207 bin 460 adet dolu makaron ele geçirildi.
Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından Bozüyük'te kaçakçılara yönelik bir operasyon düzenlendi. Gerçekleştirilen operasyonda şüpheli şahsa ait olan araçta yapılan aramada 207 bin 460 adet (dal) dolu makaron 20 bin adet (dal) bandrolsüz boş makaron ele geçirildi.
Şüpheli bir şahıs yakalanarak, hakkında; '5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu' kapsamında yasal işlem başlatıldığı öğrenildi. - BİLECİK
Son Dakika › 3.Sayfa › Bilecik'te Kaçak Makaron Operasyonu - Son Dakika
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