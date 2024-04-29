Bilecik'te seyir halinde devrilen kamyonet alev aldı - Son Dakika
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Bilecik'te seyir halinde devrilen kamyonet alev aldı

Bilecik\'te seyir halinde devrilen kamyonet alev aldı

Bilecik'te seyir halindeki bir kamyonet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi ve bir anda alev aldı. İtfaiye ekipleri yangına hızlı bir şekilde müdahale ederek yangını söndürdü. Kazada araçta maddi hasar meydana geldi.

29.04.2024 10:56
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Bilecik'te seyir halinde devrilen kamyonet bir anda alev alırken, yangın korku dolu gözlerle izlendi.

Alınan bilgilere göre; dün akşam saatlerin, Bilecik merkez Hürriyet Mahallesi Hilmi Mercimekoğlu Caddesi üzerinde seyir halindeki 11 AKK 819 plakalı araç, sürücüsünün bir anda direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi. Kaza sonrası araç bir anda alev alan araç, itfaiye ekipleri anında müdahale etti. Yangın kısa sürede söndürülürken, araçta maddi hasar meydana geldi. - BİLECİK

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Bilecik'te seyir halinde devrilen kamyonet alev aldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bilecik'te seyir halinde devrilen kamyonet alev aldı - Son Dakika
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