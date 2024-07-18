Bilecik\'te Küçük Çaplı Orman Yangını Fabrikalara Sıçramadan Söndürüldü

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Bilecik'in Bayırköy beldesinde çıkan küçük çaplı orman yangını ekiplerinin anında müdahalesiyle bölgede bulunan fabrikalara sıçramadan söndürüldü.

Bayırköy, Paşalar mevkii dumanların yükseldiği gören vatandaşlar durumu hemen 112'ye haber verdi. Yangına, Osmaneli Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı ekiplerin yanı sıra Osmaneli, Bayırköy, Vezirhan Belediyelerine ait itfaiye ekipleri müdahale etti. Yangın ekiplerin anında müdahalesi ile kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Soğutma çalışmaları devam ediyor. Çıkan yangın bölgede bulunan fabrikalara sıçramadan söndürüldü. Yangının Fabrika çıkış saatine denk gelmesinden dolayı fabrika işçileri de söndürme çalışmalarına destek verdi. - BİLECİK