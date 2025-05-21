Bilecik\'te Metruk Binada Yangın Çıktı

Bilecik'te 3 katlı metruk binada çıkan kısa süreli paniğe yol açarken, yangın ev yıkılarak söndürüldü.
Bilecik'in Osmaneli ilçesine bağlı Camicedit Mahallesi Asımbey Sokak üzerinde kullanılmayan 3 katlı metruk evden dumanları yükseldiğini gören çevre sakinleri durumu hemen 112'ye haber verdi. Olay yerine Osmaneli Belediyesine ait itfaiye ekipleri sevk edilirken, metruk bina kepçe yardımıyla yıkılarak yangın söndürüldü.
Olay yerine gelen Kaymakam Abdüssamed Kılıç incelemede bulunurken, yetkililerden bilgi aldı. Evde soğutma işlemi devam ederken, polis olay yerinde geniş çaplı önlem aldı. - BİLECİK
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