Bilecik\'te Motosiklet Yangını İtfaiye Tarafından Söndürüldü

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Bilecik'te seyir halinde yanmaya başlayan motosikletten çıkan alevlerin sıçraması sonucu otluk alana başlayan yangın, itfaiye ekiplerinin anında müdahalesiyle söndürüldü.

Alınan bilgilere göre; Bilecik kent merkezinden Çakırpınar Köyü yolunda seyir halindeki sürücüsü öğrenilemeyen 16 ECC 35 plakalı motosiklet Kaldırak Köprüsü'ne gelmeden alev almaya başladı. Alevler yolun sağ tarafındaki otluk alana sıçradı. Bu alan tutuşurken, Bilecik Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri yangını zamanında müdahale ederek alevleri büyümeden söndürdü. - BİLECİK