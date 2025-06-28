Bilecik\'te Orman Yangını İncelemesi

BİLECİK (İHA) – Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, Sakarya'nın Taraklı ilçesinde dün çıkan ve Bilecik'e sıçrayan orman yangınının etkili olduğu bölgede inceleme yaptı.

Sakarya'nın Taraklı ilçesinde başlayan orman yangını, rüzgarın etkisiyle Bilecik'in Gölpazarı ilçesine bağlı 9 köyü etkisi altına alırken, bölgede 'Kriz Merkezi' kuruldu. Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, gece boyunca olduğu gibi sabah saatlerinde de olay yerinde ekiplerin başında bulunarak çalışmaları bizzat koordine ediyor.

Yangının başladığı andan itibaren tüm imkanlar seferber edilirken, bölgeye çok sayıda itfaiye aracı, arazöz, iş makinesi ve yangın söndürme helikopteri yönlendirildi.

Vali Sözer, yangının kontrol altına alınması için ekiplerin büyük bir özveriyle çalıştığını belirtti. - BİLECİK