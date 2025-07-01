Bilecik\'te Orman Yangınına Mücadele

Bilecik'te öğleden sonra başlayan orman yangını rüzgarın etkisiyle hızla yayılırken, ekipler alevlerin Örenköy'e ulaşmaması için canla başla çalışıyor.

Bilecik'te öğleden sonra Vezirhan beldesine bağlı Zobran köyünde çıkan orman yangını rüzgarın etkisiyle büyüme devam ederken, ekipler alevlerin Örenköy'e ulaşmaması için büyük mücadele veriyor. Köylüler alevlerin önünü kesmek için iş makineleri ile ekili alanları temizlerken, orman işçileri de sık orman alanlarında ağaçları keserek yangının büyümesi engellemeye çalışıyor. 3 helikopter, 1 İHA, 30 arasöz, 37 iş ve hizmet aracı ile söndürmek için mücadele eden ekiplere, köylüler de su taşıyor. Bölgede çok sayıda besihane olması vatandaşları tedirgin ederken, büyük ve küçükbaş hayvanların tahliye edileceği öğrenildi. - BİLECİK