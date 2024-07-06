Bilecik'te Otomobil Alev Aldı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Bilecik'te Otomobil Alev Aldı

Bilecik\'te Otomobil Alev Aldı

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde seyir halindeki bir otomobil, belirlenemeyen bir nedenle yanmaya başladı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.

06.07.2024 14:58  Güncelleme: 14:59
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bilecik' in Pazaryeri ilçesinde seyir halindeki otomobil alevlere teslim oldu.

Edinilen bilgiye göre, İnegöl ilçesinden Pazaryeri istikametine doğru ilerleyen E.K. 'nin kullandığı 41 JC 005 plakalı otomobil, Nazifpaşa Köyü girişinde seyir halindeyken belirlenemeyen nedenle yanmaya başladı. İhbar üzerine bölgeye Pazaryeri Belediyesine ait itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerini müdahalesiyle yangın söndürüldü. Otomobil kullanılamaz hale gelirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı. - BİLECİK

Kaynak: İHA

Pazaryeri, İtfaiye, Bilecik, 3.Sayfa, Otomobil, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Bilecik'te Otomobil Alev Aldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


15:45 Yarı finale son 1 adım kaldı İşte Türkiye Hollanda maçının muhtemel 11’leri Yarı finale son 1 adım kaldı! İşte Türkiye Hollanda maçının muhtemel 11'leri
14:09 İşin içinde yasak aşk var Ailelerinin evliliklerine onay vermediği inşaat mühendisi ve sevgilisi canına kıydı İşin içinde yasak aşk var! Ailelerinin evliliklerine onay vermediği inşaat mühendisi ve sevgilisi canına kıydı
14:01 Ancak bu kadar tesadüf olur Almanların turnuvaya veda ettiği stadın ismine bakın: MHP Arena Ancak bu kadar tesadüf olur! Almanların turnuvaya veda ettiği stadın ismine bakın: MHP Arena
13:41 İran’ın Türk kökenli cumhurbaşkanı Seçim zaferini kutladığı şarkı törene damga vurdu İran'ın Türk kökenli cumhurbaşkanı! Seçim zaferini kutladığı şarkı törene damga vurdu
10:25 Günlük kiralık evde ölüm randevusu Cinayet anına ilişkin detaylar kan dondurdu Günlük kiralık evde ölüm randevusu! Cinayet anına ilişkin detaylar kan dondurdu
15:06 İçişleri Bakanlığı’ndan tüyleri diken diken eden “A Milli Takım“ paylaşımı İçişleri Bakanlığı'ndan tüyleri diken diken eden "A Milli Takım" paylaşımı
14:15 Köfn grubu dağıldı Solist Salman Tin tek başına konser verdi Köfn grubu dağıldı! Solist Salman Tin tek başına konser verdi
13:44 Dünya Güzellerim’in setinde olay çıktı Bülent Ersoy, yönetmeni dövmek için 6 saat bekledi Dünya Güzellerim'in setinde olay çıktı! Bülent Ersoy, yönetmeni dövmek için 6 saat bekledi
13:17 Kaçak elektriğini kesmeye gelen personeli tüfek doğrultarak tehdit etti Kaçak elektriğini kesmeye gelen personeli tüfek doğrultarak tehdit etti
12:31 Hasan Can Kaya yeni sezona bomba gibi geliyor Konuğu bile şimdiden belli Hasan Can Kaya yeni sezona bomba gibi geliyor! Konuğu bile şimdiden belli
12:20 Berlin’de toplanan taraftarlar Milli Takım otobüsünü bozkurt işaretiyle karşıladı Berlin'de toplanan taraftarlar Milli Takım otobüsünü bozkurt işaretiyle karşıladı
11:56 Şahan Gökbakar, Merih Demiral’a verilen cezadan dolayı UEFA’ya verip veriştirdi: İkiyüzlü Şahan Gökbakar, Merih Demiral'a verilen cezadan dolayı UEFA'ya verip veriştirdi: İkiyüzlü
11:42 Yok böyle hırs Genç kadın, kovulduğu işyerini satın aldı Yok böyle hırs! Genç kadın, kovulduğu işyerini satın aldı
11:10 Begüm Öner, Türkiye ve Yunanistan’daki tatil fiyatlarını karşılaştırdı: Ciddi bir fark var, çok üzücü Begüm Öner, Türkiye ve Yunanistan'daki tatil fiyatlarını karşılaştırdı: Ciddi bir fark var, çok üzücü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.07.2024 15:57:59. #1.12#
SON DAKİKA: Bilecik'te Otomobil Alev Aldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement