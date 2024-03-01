Bilecik'te Trafik Kontrollerinde Bin 66 Sürücüye 2 Milyon 38 Bin 126 Lira Cezai İşlem Uygulandı - Son Dakika
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Bilecik'te Trafik Kontrollerinde Bin 66 Sürücüye 2 Milyon 38 Bin 126 Lira Cezai İşlem Uygulandı

Bilecik\'te Trafik Kontrollerinde Bin 66 Sürücüye 2 Milyon 38 Bin 126 Lira Cezai İşlem Uygulandı

Bilecik'te Bölge Trafik Denetleme Müdürlüğü tarafından yapılan trafik kontrollerinde, 51 farklı noktada gerçekleştirilen 182 trafik uygulamasında 5 bin 359 motorlu araç kontrol edildi. Kontroller sonucunda 14 ehliyetsiz sürücü, 2 alkollü araç kullanan sürücü ve 499 hız limitine uymayan sürücü tespit edildi. Bu sürücülere toplamda 2 milyon 38 bin 126 lira idari para cezası uygulanırken, 88 araç trafikten men edildi.

01.03.2024 10:50  Güncelleme: 10:51
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Bilecik'te yapılan trafik kontrollerinde bin 66 sürücüye 2 milyon 38 bin 126 lira idari para cezası uygulandı.

Bölge Trafik Denetleme Müdürlüğünce yapılan trafik kontrollerinde; 51 ayrı noktada 182 adet trafik uygulaması icra edildi. 5 bin 359 motorlu araç kontrol edilerek, 14 ehliyetsiz sürücü, 2 alkollü araç kullanan sürücü ve 499 hız limitine uymayan sürücü tespit edildi. Bin 66 sürücüye 2 milyon 38 bin 126 lira idari para cezası uygulanırken 88 araç trafikten men edildi. - BİLECİK

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Bilecik'te Trafik Kontrollerinde Bin 66 Sürücüye 2 Milyon 38 Bin 126 Lira Cezai İşlem Uygulandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bilecik'te Trafik Kontrollerinde Bin 66 Sürücüye 2 Milyon 38 Bin 126 Lira Cezai İşlem Uygulandı - Son Dakika
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